Taranto, in chiusura l’accordo con Gianmarco Zigoni

(Di Anthony Carrano) – Il Taranto sta per chiudere l’accordo con Gianmarco Zigoni, attaccante 33enne con una lunga carriera tra i professionisti. Zigoni, che vanta oltre 400 presenze e 123 gol, ha anche vestito la maglia del Milan in Serie A nella stagione 2009/10, disputando una partita. Attualmente svincolato, l’attaccante è già in città e si unirà alla squadra per i prossimi allenamenti. Per lui è pronto un contratto di un anno.

