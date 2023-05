Claudia Minervini, Maria Lucia Inserrato, Alessio Digregorio, Alessio Fragnelli, Gianfranco Russi sono i volontari del Sermartina, che fanno parte dell’Unità di Crisi Associativa.

Dopo numerosi volontari pugliesi, coordinati dal Presidente regionale FIR CB SER Luca Genco, anche i volontari di Martina Franca corrono in aiuto delle popolazioni alluvionate. Sono partiti Sabato 27 Maggio alle ore 05.00 per dare il cambio e continuare il lavoro di sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione.

In queste circostanze – fanno sapere – ogni volontario lavora gomito a gomito con gli abitanti delle case invase dal fango per recuperare il recuperabile, quando la casa non viene dichiarata inagibile dai tecnici preposti al controllo della “zona rossa” in questo caso molto estesa e pertanto difficile da controllare.

Dichiarazioni del presidente del Sermartina, Luca Genco

L’emergenza in Emilia continua a richiedere l’aiuto da tutta l’Italia e come sempre, non abbiamo voluto far mancare il nostro apporto in termini di uomini, mezzi e attrezzature. La nostra delegazione è composta da volontari e volontarie di assoluto valore, capaci di intervenire nelle situazioni più critiche, uomini e donne esperti che a più riprese, durante gli anni hanno dimostrato di poter operare in ambienti ostili, grazie alla costante formazione che viene loro fornita dalla nostra associazione. E’ un grande onore per il Sermartina mettere a disposizione dei nostri fratelli Emiliani le nostre forze per far si che la situazione emergenziale in cui riversano quei territori possa rientrare e permettere alle popolazioni di riprendere una vita normale. Negli anni abbiamo partecipato ad altri eventi calamitosi e saremo sempre presenti ogni volta che ci sarà la necessità di aiutare il prossimo. Come Presidente Cittadino della SER FIR-CB è grande motivo di orgoglio poter essere in Emilia con i nostri uomini a dare il nostro contributo. Come successo nelle settimane precedenti e come sicuramente in quelle a venire altri uomini e mezzi partiranno alla volta dell’Emilia, saremo pronti a cogliere ogni richiesta di aiuto dovesse arrivare.

