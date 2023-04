TRANI – “Alleniamoci alla speranza” è l’iniziativa che propone la riabilitazione dei detenuti del carcere di Trani in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori. Due progetti per avvicinare al mondo del calcio chi sta scontando la pena detentiva, per garantire un reinserimento sociale: un percorso per imparare la pratica calcistica per i detenuti minorenni, un piano di studi, per gli adulti, per conseguire il patentino da allenatore.

Fondamentale la collaborazione con l’Assoallenatori, alla presenza del presidente ed ex tecnico di Serie A Renzo Ulivieri. Il tutto si svolgerà grazie alle strutture presenti nello stesso istituto tranese, dal campo di calcetto agli spazi aperti per i detenuti.

