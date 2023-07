Allarme Turco: ‘Ex Ilva bomba sociale, Governo intervenga’

«In questo momento, a Taranto 2.500 famiglie non sanno cosa sarà di loro perché il Governo, dimostrando ancora una volta tutta la sua incapacità e incompetenza rispetto alle esigenze dei cittadini, non autorizza la cassa integrazione guadagni straordinaria destinata ai lavoratori dipendenti di ex Ilva. È una vicenda assurda e paradossale, se si pensa che le quote dello stabilimento siderurgico del capoluogo ionico sono perlopiù in mano pubblica. Il Ministero del Lavoro lo scorso 4 luglio annunciò la cig straordinaria fino al 31 dicembre 2023 per i 2.500 lavoratori, ma ad oggi continua a restare inerte rispetto a un danno sociale ed economico che, in questo scenario, fomenterebbe ancor di più il dramma occupazionale dell’hinterland tarantino. Il Ministero intervenga tempestivamente su questa vicenda, rispettando i diritti dei lavoratori e le complessità di un territorio che adesso osserva un aggravio dell’afflizione discendente dal ricatto occupazionale». Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

