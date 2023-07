“Il Governo, a partire dalla Presidente Meloni, ha ormai ingaggiato una lotta indegna con la magistratura italiana. Quotidianamente leggiamo insulti, provocazioni, ipotesi complottistiche contro i magistrati e questo è frutto di un atteggiamento semplicemente ignobile da parte del Governo, responsabile di mettere ogni giorno in piazza un vero e proprio scontro tra istituzioni dello Stato. Non possiamo accettare, poi, che tutto questo venga coperto da una coltre di ipocrisia da parte del Presidente del Consiglio, che dopo aver lanciato la pietra sotto le mentite spoglie delle ormai note “fonti da Palazzo Chigi”, suole nascondere la mano. Anche su questo, la destra si sta mostrando totalmente incapace di assumere l’incarico di Governo con la dovuta competenza e serietà”. Così Marco Lacarra, deputato PD in Commissione Giustizia a Montecitorio.

