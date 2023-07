Turco: ‘Portaerei Cavour rientrerà in Arsenale a Taranto’

«Lo scorso 23 marzo depositai in Senato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa per chiedere le ragioni che condussero Fincantieri lo stesso dicastero a trasferire le attività di manutenzione della portaerei Cavour, nave Ammiraglia della Marina Militare italiana, da Taranto a Palermo a partire da metà maggio 2023. Nella medesima interrogazione si chiedeva quali misure si intendessero adottare affinché le conseguenze di tali scelte non ricadessero pesantemente sui lavoratori e sulle imprese coinvolte. A oggi, il Ministro Crosetto ha fatto sapere che il trasferimento delle attività di manutenzione straordinaria in favore degli impianti Fincantieri di Palermo, avvenne per la mancanza di disponibilità dell’arsenale di Taranto a svolgere le opere necessarie. Adesso è importante non perdere le opere di manutenzione già programmate per il biennio 2024/2025, che sono confermate e si terranno presso l’arsenale di Taranto. A partire dal prossimo 14 agosto l’Ammiraglia della Marina Militare dovrebbe ritornare a Taranto, con una ripresa delle attività di supporto». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

