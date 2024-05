Manduria: fuori strada con la moto, in coma il motociclista

MANDURIA: Viaggiavano in due, in direzione Manduria- San Cosimo alla Macchia, in sella ad una moto di grossa cilindrata: poi il mezzo ha perso l’aderenza con l’asfalto ed è finito fuori strada. Il motociclista, un uomo di 46 anni, di Sava, è stato trasportato con un’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti perché è arrivato in coma al pronto soccorso.

Non si conoscono al momento le cause precise dell’incidente avvenuto ieri sera, ma il centauro dopo aver perso il controllo della moto è stato trascinato e finito tra gli arbusti di contrada “La Macchia”, molto vicino alla discarica di Manduria. Il passeggero posteriore che è stato sbalzato è rimasto fortunatamente quasi illeso.

Sulla dinamica indagano i carabinieri di Manduria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author