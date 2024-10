Allarme in aeroporto: a fuoco il motore di un aereo in pista

BRINDISI – Tragedia sfiorata all’Aeroporto del Salento: in mattinata, l’aereo Ryanair utilizzato per il volo Brindisi – Torino è andato a fuoco, forse a causa dell’esplosione di uno dei motori. L’aereo si trovava in pista, per le operazioni di rullaggio. Sono stati vissuti momenti di panico. I passeggeri sono stati fatti scendere dal mezzo insieme al personale, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna, non si registrano feriti. Al momento, l’aeroporto è stato chiuso e i voli sono stati annullati.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

