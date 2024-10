All’aeroporto di Bari pane fresco per i viaggiatori diretti a Colonia

BARI – Sono partiti dallo scalo barese destinazione Colonia con una confezione di pane fresco di semola rimacinata da filiera sostenibile tra le mani. Sono i passeggeri del Karol Wojtyla di Bari che insieme ad Aeroporti di Puglia hanno celebrato – con questo cadeau – la giornata internazionale del pane. A consegnarlo ai viaggiatori, direttamente il presidente di Adp, Antonio Vasile, insieme ai vertici dell’azienda di Altamura che ha messo a disposizione il genere alimentare certificato Iscc Plus, quale richiamo sull’importanza di una corretta e sana alimentazione. L’iniziativa si è tenuta in concomitanza anche nello scalo del capoluogo messapico anche per celebrare una stagione estiva straordinaria per il traffico passeggeri negli scali pugliesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author