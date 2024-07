Alcool ed emissioni sonore nella BAT, accordo sugli orari in Prefettura

BARLETTA – La Prefettura della BAT, i sindaci della sesta provincia pugliese e le associazioni commerciali raggiungono l’accordo per gli orari di esercizio nel periodo estivo. Esito positivo nell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sotto la guida del Prefetto Silvana D’Agostino. Dopo un primo confronto in cui non era stata raggiunta l’intesa, mercoledì pomeriggio è arrivato l’ok sugli orari di interruzione della somministrazione di alcolici e delle emissioni sonore nei centri storici e sulle litoranee.

L’iniziativa promossa dai primi cittadini, di concerto con gli esercenti, si è orientata su una condivisione degli orari, in modo da evitare spostamenti da un comune all’altro sfruttando un’eventuale disparità delle chiusure: in tutte le dieci città della BAT, le emissioni sonore e la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici saranno consentite fino all’una di notte dal lunedì al giovedì, mentre si arriverà fino alle due dal venerdì alla domenica e nei festivi e prefestivi.

Nei locali di pubblico spettacolo, invece, le emissioni sonore e la somministrazione degli alcolici verranno interrotte alle due dal lunedì al giovedì, mentre saranno consentite fino alle tre dal venerdì alla domenica e nei festivi e prefestivi. I distributori h24, invece, potranno somministrare bevande alcoliche fino alle 22. I sindaci, in casi di necessità, avranno facoltà di anticipare le interruzioni con specifiche ordinanze.

Soddisfazione per il Prefetto della BAT. Silvana D’Agostino ha accolto positivamente le proposte giunte sul tavolo prefettizio, affermando in una nota che verrà preservata la vocazione turistica della provincia ma anche e soprattutto la sicurezza pubblica e stradale, grazie ad ulteriori presidi delle forze dell’ordine nelle zone nevralgiche della movida.

