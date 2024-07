Al via la campagna abbonamenti 24/25 del Potenza Calcio

Al via la prima fase della Campagna Abbonamenti 2024/25 del Potenza Calcio: da martedì 16 luglio alle ore 10:00 e fino al 24 luglio, esclusivamente presso il Potenza Calcio Store in Viale Marconi, sarà possibile sottoscrivere il rinnovo con prelazione, esclusivamente sul posto acquistato tramite abbonamento nella stagione 2023/24, per assistere a tutte le gare casalinghe del Potenza Calcio, valevoli per il campionato 2024/25 di Serie C Now.

Coloro che non hanno aderito alla campagna abbonamenti nella stagione precedente, potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2024/25 a partire dal 25 luglio, tramite l’apertura della vendita libera.

* Previste agevolazioni (RIDOTTI) per le seguenti categorie: Donne, Over 65, Under 18;

**SCONTO FAMILY: i nuclei familiari di almeno 3 persone avranno diritto al prezzo RIDOTTO FAMIGLIA per ogni tessera richiesta. Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere un under 12 avrà diritto al proprio ridotto. Per avere diritto alla promozione sarà necessario prenotare lo stato di famiglia.

***Prelazione possibile solo presentando la tessera dell’abbonamento sottoscritta nella stagione 2023/24 (Non sono validi i mini abbonamenti).

