Al via il ‘Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition’

Attesi da tutto il mondo ballerini e appassionati per cinque giorni di musica e danza all’insegna della gioia e del sorriso

Questa settimana per cinque giorni Taranto sarà la nuovamente capitale europea dello Swing coinvolgendo tutta la città nella sua gioiosa atmosfera vintage Made in Usa.

Perché un festival swing è molto più che il contenitore di una serie di concerti, ma un vero e proprio happening che vede convergere da tutto il mondo centinaia di appassionati per “vivere” giornate e nottate all’insegna della gioia e del sorriso coinvolgendo e travolgendo tutti con la loro scatenata follia!

Da mercoledì 26 a domenica 30 giugno torna in una nuova veste il “Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition”, la manifestazione che, organizzata dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli cinque anni si è imposta a livello internazionale; l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia.

Confermata la formula che vedrà in città travolgenti serate gratuite per tutti i cittadini, mentre al Mon Rêve Ecogreen Resort, grazie alla preziosa collaborazione con la Direzione della struttura, ci saranno serate e concerti a pagamento, nonché i workshop di danza che, grazie ad alcuni dei “maestri” più importanti del mondo, faranno arrivare a Taranto centinaia di appassionati non solo da tutta l’Europa, ma anche dal Brasile e dagli Stati Uniti.

Saranno cinque giornate nell’atmosfera vintage americana che caratterizza i festival Swing in tutto il mondo!

La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa in cui, accolti dal direttore artistico Nicky Pezzolla, sono intervenuti Angelica Lussuoso, assessore comunale cultura, eventi e politiche giovanili, Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale, Enzo di Gregorio, consigliere regionale e comunale, Gianluca Caputo, founder e amministratore delegato Windor Infissi Taranto title sponsor dell’evento, Emilia Di Lello, rappresentante del Mon Rêve Ecogreen Resort, e Maurizio Meterangelo, esperto nazionale di storia dello Swing.

«Anche quest’anno abbiamo deciso di essere presenti in due location di Taranto, in Corso ai Due Mari e al Piazzale Democrate, con serate gratuite per promuovere e far conoscere a tutti i cittadini lo swing, la fantastica colonna sonora dell’America tra gli anni Trenta e Cinquanta», ha spiegato Nicky Pezzolla.

«Tutti saranno contagiati da questa atmosfera perché lo swing è energia pura, ritmi travolgenti che ti avvolgono e catturano l’anima facendoti scatenare, danze che trasmettono gioia di vivere e voglia di divertirsi, ma anche acconciature e abiti retrò rigorosamente in stile vintage Made in USA, perché lo Swing è soprattutto un’autentica forma di cultura!», ha aggiunto Nicky Pezzolla.

Una delle novità di questa quinta edizione è dedicata proprio alla cultura dello swing: dalle ore 20.30 alle ore 22.00 di domenica 30 giugno, presso il Mon Rêve Ecogreen Resort ci sarà, con ingresso libero, una serata talk gratuita a favore dei giovani tarantini e degli studenti universitari dell’Associazione Dedalo ai quali sarà illustrata la storia, la musica e la cultura dello Swing!

Nelle giornate del festival nella prestigiosa cornice del Mon Rêve Ecogreen Resort ci saranno i workshop di danza swing: Lindy Hop, Boogie Woogie, Authentic Jazz, Charleston, Collegiate Shag, Balboa e Burlesque; le lezioni saranno tenute da insegnanti e performer di livello internazionale provenienti, oltre che dal nostro Paese, anche da Brasile, USA, Germania, Uk e Polonia.

Il programma del “Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition” (info e ticket https://www.tarantoswingfestival.com e sulla pagina Facebook del festival) si apre con un effervescente “prologo” (ore 19.00 di mercoledì 26 giugno) in Corso ai Due Mari, davanti al Monumento al Marinaio: tutti i cittadini sono invitati all’happening per dare il benvenuto ai docenti, ballerini e appassionati che sono arrivati a Taranto da tutto il mondo per partecipare alla manifestazione. Nell’occasione tutti insieme con un DJset daranno vita a una scatenata social dance e all’esibizione dei ballerini professionisti, uno spettacolo nello spettacolo!

Questo evento, in particolare, sarà inserito nel progetto “Casematte Il 32 aprile” di Isac Pro Cooperativa sociale che, attraverso una guida turistica e ragazzi con disabilità intellettiva, propone ai turisti itinerari alternativi a quelli mainstream per far conoscere Taranto.

L’inaugurazione del ‘“Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition”, si terrà – ore 18.30 di giovedì 27 giugno – al Piazzale Democrate dove, dopo il saluto delle autorità e degli sponsor, insegnanti e partecipanti ai workshop daranno vita a una effervescente “social dance”. Alle ore 20.00 ci sarà l’imbarco sulla motonave di Kyma Mobilità per lo “Swing on boat” – evento sold out – con a bordo il concerto delle cinque Swingeresse.

Al ritorno della motonave, ore 21.30 circa, al Piazzale Democrate ci sarà il secondo evento gratuito per tutti i cittadini, con il concerto delle Swingeresse, un quintetto tutto al femminile che, con un pizzico di ironia, trasforma tutto in swing, seguito da un DJset con una scatenata social dance e con l’esibizione di ballerini professionisti.

Da questo momento il “Taranto Swing Festival WINDOR 5th Special Edition” si “trasferisce“ in pianta stabile presso il Mon Rêve Ecogreen Resort dove in ogni serata – a pagamento – è in programma prima un concerto live di band e cantanti internazionali, e poi un DJset in tema che vedrà scatenarsi in pista tutti i docenti, ballerini e appassionati presenti nel resort per i workshp, che, coinvolgendo i presenti, daranno vita a spettacolari coreografie in perfetto stile Swing!

Giovedì 27 giugno un primo assaggio con l’esibizione dei Jumpin’Up, la band che nella serata seguente – venerdì 28 giugno – si esibirà con uno special guest: il famoso cantante inglese rhythm & blues Jackson Sloan, un’attesissima performance cui seguirà l’after party con gli Overjump!

La serata di sabato 29 giugno si aprirà con il concerto di Emanuele Urso “The King of Swing” e il suo sestetto la cui performance dal vivo, prima di essere un vero e proprio show, sembra aprire una porta spazio-temporale per rituffare il pubblico direttamente nel periodo forse più brillante ed entusiasmante del Novecento. Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un raffinato clarinettista e un direttore d’orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno sforzo filologico non comune, le atmosfere della “swing era” e delle dance hall degli anni Quaranta. Dopo ci sarà l’attesissima esibizione del famoso cantante inglese rhythm & blues Jackson Sloan che canterà con la band tedesca Die Boogie Banausen.

Domenica 30 giugno gran finale con gli italianissimi Cosimo and The Hot Coals, un’esplosione di swing nello stile unico e inconfondibile di questa band apprezzata in Europa e in Italia; il loro concerto darà il via, come è ormai tradizione, a una lunga notte swing con balli fino all’alba!

L’associazione Be Swing

L’associazione Be Swing opera da cinque anni nell’ambito dell’insegnamento delle danze Swing, prevalentemente il Lindy Hop, il ballo del sorriso. Obiettivo principale della associazione è il recupero e la promozione del carattere popolare e ‘di strada’ dello Swing attraverso il suonare e il ballare in spazi pubblici, aperti, nelle strade e nelle piazze, in corrispondenza soprattutto di luoghi culturalmente significativi, nonché la valorizzazione della cultura legata alle danze swing, che pur arrivando da lontano, ha un carattere universale, abbracciando trasversalmente nazioni, etnie ed eliminando barriere sociali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author