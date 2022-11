Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Un ciclo di iniziative per analizzare la violenza di genere, valorizzando la forza e l’intelligenza delle donne, ha preso il via “Protagoniste. Il Novembre di Unisalento contro la violenza” attraverso il Teatro, cinema, fotografia, documentari e racconti storici l’ateneo salentino affrontare questo delicato tema mettendo al centro le donne come protagoniste nella vita privata e in quella pubblica.

Diverse le iniziative in programma fino al 6 dicembre consultabili sul sito di Unisalento, tra cui la mostra “Spazi vissuti, spazi conquistati” di Pia Ranzato che documenta la capacità di resistenza, risposta e rivolta delle donne di tutto il mondo con foto realizzate durante manifestazioni per i diritti ma anche in momenti di lavoro e vita quotidiana.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts