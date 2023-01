Al “Curlo” di Fasano si ricorda il piccolo Nicolò

Pochi istanti prima del fischio d’inizio di Fasano-Nardò, lo stadio Vito Curlo ha omaggiato e ricordato il piccolo Nicolò con uno striscione comparso in curva: “Vicini alla famiglia del piccolo Nicolò”. Un piccolo tributo hanno voluto concederlo anche le due formazioni scese in campo con dei palloncini bianchi che sono stati fatti volare in cielo, destinati proprio al piccolo Nicolò.

Condividi su...



Linkedin

email