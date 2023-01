FASANO – Avrebbe ingerito un oggetto che lo avrebbe soffocato, rendendo inutili i soccorsi immediatamente allertati dai suoi genitori. Tragedia a Fasano dove, intorno alle 13 di oggi, mercoledì 18 gennaio, un bambino di neppure due anni è deceduto in casa dopo aver messo in bocca un piccolo oggetto in plastica che ne ha causato il decesso, sopraggiunto probabilmente per asfissia. Come detto, oltre ai carabinieri della locale compagnia, sul posto anche i paramedici del 118 che nulla hanno potuto per salvare la vita al piccolo. Aggiornamenti nell’edizione interregionale del telegiornale di AntennaSud, alle 19.45

Condividi su...



Linkedin

email