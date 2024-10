Aggiudicato appalto per la demolizione dello stadio Iacovone

L’appalto per la demolizione dell’anello inferiore dello stadio Iacovone di Taranto è stato ufficialmente assegnato all’impresa Impresit di Palestrina, in provincia di Roma. Domani, mercoledì 2 ottobre, conosceremo il nome della ditta che si aggiudicherà i lavori per la ristrutturazione della struttura.

Per quanto riguarda la costruzione delle nuove piscine olimpioniche, si è insediata una commissione che dovrà decidere tra due aziende in lizza: la Ferarro Costruzioni Spa di Roma e la Leo Costruzioni Spa di Lecce. La gara sarà vinta dall’impresa che offrirà il miglior prezzo, accompagnato da proposte di significative migliorie.

