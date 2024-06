Affluenza in Basilicata, il dato delle ore 19: eletti già 5 sindaci

Alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno, ha votato il 31,56% dei lucani: un dato in linea con la media della circoscrizione meridionale ma al di sotto del 40,06% registrato a livello nazionale. Pochi gli elettori che si sono presentati al seggi solo per eleggere solo i 18 europarlamentari del Sud sui 76 spettanti all’Italia: in alcuni casi si registrano affluenze tra il 5 e il 7%. Decisamente più sentita la partecipazione nei centri chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Per quanto riguarda le amministrative, infatti, la percentuale dei votanti si attesta al 49,25% (era al 32,30 alle ore 12). Oltre il 48% il dato nei 42 comuni della provincia di Potenza dove si vota per eleggere sindaco e consiglieri comunali anche nella città capoluogo, supera il 53% quello dei dieci centri del materano alle urne. A Potenza città – unico comune della regione al di sopra dei 15 mila abitanti e, dunque, con la possibilità di un secondo turno in questa tornata – hanno votato il 55% degli aventi diritto.

Nei cinque Comuni con una sola lista in corsa (Anzi, Banzi, Barile, Guardia Perticara e Gorgoglione) è stato superato il quorum del 40% dei votanti, necessario per la validità dell’elezione del sindaco: già certi di un nuovo mandato i sindaci uscenti.

ECCO I SINDACI ELETTI

ANZI: Filomena Graziadei

BANZI: Pasquale Caffio

BARILE: Antonio Murano

GUARDIA PERTICARA: Pasquale Montano

GORGOGLIONE: Carmine Nigro

