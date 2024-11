Aeroporti Foggia e Taranto – Grottaglie: stanziati 12, 5 milioni di euro per la sicurezza

La giunta regionale pugliese ha stanziato 12,5 milioni di euro per finanziare l’avvio della procedura concertativo-negoziale di selezione di interventi da realizzare negli aeroporti di Foggia e Taranto – Grottaglie.

Gli interventi saranno finalizzati alla mitigazione del rischio ambientale, al miglioramento dei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo.

I criteri di selezione degli interventi saranno individuati tra quelli approvati dal comitato di sorveglianza del programma.

‘Stiamo incentivando la realizzazione di opere di miglioramento della sicurezza e della sostenibilità negli aeroporti classificati come regionali – spiega l’assessore ai trasporti della regione Puglia Debora Ciliento – e siamo pronti per avviare la procedura concertativo negoziale per rendere questi aeroporti più sicuri e sostenibili “

Laura Milano