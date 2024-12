Accordo sviluppo e coesione: ‘Risorse importanti per Taranto e provincia’

La firma dell’accordo tra il Governo italiano e la Regione Puglia, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta una giornata storica per la regione. Con un investimento complessivo di circa 6,5 miliardi di euro, il patto mira a rispondere alle sfide strategiche del territorio, destinando risorse significative a infrastrutture, politiche abitative, imprese e sanità.

Taranto e la sua provincia beneficeranno di diverse centinaia di milioni di euro per nuove opere e il completamento di progetti infrastrutturali rimasti incompiuti. Tra le principali, l’onorevole Giovanni Maiorano (Fratelli d’Italia) evidenzia la strada regionale 8 Talsano-Avetrana, il collegamento stradale al casello autostradale di Massafra, interventi sull’approvvigionamento idrico e il nuovo ospedale San Cataldo.

Un altro progetto di rilievo è lo spazioporto di Grottaglie, la prima infrastruttura nazionale per voli suborbitali. Previsti inoltre fondi per sei impianti sportivi esclusi dai masterplan dei Giochi del Mediterraneo 2026, tra cui strutture a Paolo VI, Faggiano, Fragagnano, Avetrana e Manduria, oltre a interventi di riqualificazione urbana a Maruggio e Manduria per 4,5 milioni di euro.

“Il Governo Meloni dimostra ancora una volta la sua attenzione verso la Puglia e la provincia ionica, offrendo una preziosa opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha concluso Maiorano.

