Roma – Il protocollo d’intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori porta malumori tra maggioranza e tutta l’opposizione che attacca l’intesa: “sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo, dicono”. Da Bruxelles vogliono verdeci chiaro seppur fanno sapere che erano stati avvisati per tempo del protocollo tra i due stati. Per la premier Giorgia Meloni però, questa intesa può diventare un modello per l’Europa.

