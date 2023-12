Acciaierie d’Italia, gli scioperi sono stati un flop

A proposito dello sciopero del 1° dicembre scorso, proclamato da Fiom e Uilm contro la Manovra Finanziaria, Acciaierie d’Italia ha rilevato l’adesione di 38 dipendenti dello stabilimento di Taranto su 8.100 totali. In merito allo sciopero di oggi, mercoledì 6 dicembre, riguardante il personale di altoforno, proclamato nella tarda giornata di martedì 5 dicembre per 48 ore, Acciaierie d’Italia fa sapere con una nota che tutti i 70 lavoratori previsti nei primi due turni hanno regolarmente prestato servizio. “L’azienda ricorda come siano previste comandate specifiche nell’area a caldo al fine di salvaguardare gli impianti e proteggere l’incolumità delle persone”, conclude la nota.

