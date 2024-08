Abano Terme, primo posto per il canto per una studentessa di Torre Santa Susanna

Strepitoso successo al Festival internazionale “Creatività senza Frontiere” di Abano Terme (PD) per una giovane artista brindisina. Maria Teresa D’Ambrosio, 14 anni, studentessa del secondo anno al Liceo Scienze Umane “Ribezzo” di Latiano, si è classificata al primo posto, per la categoria Pop “Canto” con il brano Skyfall di Adele. Il premio è stato consegnato nell’evento finale dell’1 agosto. La giovanissima cantante, non nuova a questi risultati, è stata preparata dall’insegnante di canto Eleonora D’Apolito, diplomata al CET, Accademia Europea della musica di Mogol. Il festival “Creatività Senza Frontiere” si avvale di una macchina organizzativa gigantesca, grazie alle abilità di tutto il team dell’associazione di promozione sociale Mif association (Management Italian Festivals), capitanate dal suo presidente e direttore artistico Michele Poma di origini brindisine.

