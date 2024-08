Mesagne, tragedia sfiorata sulla provinciale: caccia al “pirata”

MESAGNE – Una cena tra colleghi avvocati ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando un pirata della strada ha travolto alcune auto parcheggiate nei pressi di un ristorante sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Pancrazio Salentino. A rischiare grosso, appunto, alcuni professionisti che si trovavano all’esterno dell’esercizio commerciale. Il bilancio parla di due auto danneggiate e di tanta paura. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. I fatti nella serata di mercoledì. Sul posto, gli agenti del commissariato di Polizia di Mesagne, ora a caccia dell’automobilista che, dopo il fattaccio, piuttosto che fermarsi per constatare i danni provocati, ha proseguito la sua corsa.

