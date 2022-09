POTENZA – Sono oltre 100.000 i lavoratori e le lavoratrici del settore della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari che sono scesi in piazza in tutta italia accompagnati dalle tre sigle sindacali. In Basilicata sono cira 1.000 le maestranze impegnate in questo settore che hanno sottoposto all’attenzione degli Uffici territoriali di governo, degli enti e delle istituzioni regionali, la difficile situazione in cui versano da ormai sei anni.