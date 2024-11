A Potenza la “Carovana della Uil”

Ha fatto tappa a Potenza la “carovana Uil”, un tuor per l’Italia, organizzato dal sindacato, per mettere al centro dell’attenzione pubblica i diritti dei lavoratori ed in particolare il tema del precariato, del lavoro nero e della sicurezza, con focus specifico sui settori dell’artigianato, del cinema e dello spettacolo.

In Basilicata – ha spiegato il segretario generale della Uil lucana, Vincenzo Tortorelli – solo nel 2023 sono stati attivati 35000 contratti precari, sono 36000 i “neet”, cioè i giovani che né studiano né cercano lavoro mentre sono 85000 gli inattivi; il tutto in una condizione generale di precarietà generale, uno su tutti quello dell’automotive alle prese con le incertezze sul futuro di Stellantis e delle aziende dell’indotto.

E poi ci sono i fantasmi, i tanti, troppi lavoratori per il sindacato che a causa delle continue chiusure di aziende e dei conseguenti licenziamenti, perdono il lavoro e con esso opportunità e diritti.

