A Potenza il “Truck del cuore”

Uno screening gratuito cardiologico a bordo di un ambulatorio medico grazie al truck tour della banca del cuore che fa tappa, o per meglio dire parcheggia, per la prima volta in Basilicata. Un ambulatorio mobile per sottolineare l’importanza dello screening come mezzo fondamentale di prevenzione per le patologie in generale e di quelle cardiovascolari nello specifico.

L’appuntamento è stato possibile grazie all’impegno della fondazione per il tuo cuore dell’associazione medici cardiologi ospedalieri e dell’associazione “Gli amici del cuore”.

Appuntamento fino a mercoledì 13 novembre nel capoluogo di regione lucano dalle 10 alle 19 e poi dal 15 al 17 novembre tappa a Matera. Esami gratuiti e ciascun utente potrà vedere tutti i dati raccolti nello screening, disponibili per ogni emergenza.

