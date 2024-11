Potenza: gli affidamenti familiari alla luce delle novita’ introdotte dalla Cartabia

“Il presente e il futuro degli affidamenti in Basilicata”, è questo il titolo che è stato scelto per un appuntamento di approfondimento e formazione tra professionisti psicologi, assistenti sociali e operatori del settore per confrontarsi sui nuovi orizzonti che la riforma Cartabia ha tracciato nel settore degli affidamenti sociali.

Si è discusso di questo a Potenza durante un convegno che è stato organizzato dall’ordine degli Psicologi e degli Assistenti Sociali della Basilicata, in collaborazione con l’ANFAA (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie), con il patrocinio morale del Tribunale per i Minorenni del capoluogo di regione lucano.

Una disciplina, quella degli affidamenti, che va aggiornata non solo in riferimento alla riforma ma anche in virtù delle novità istitutive introdotte dalla recente approvazione da parte della Commissione Stato-Regioni dell’aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali sugli affidamenti familiari, che dovranno essere recepite e implementate anche in Basilicata.

