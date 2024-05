A Potenza il 25 maggio la “Giornata dello Studente” 2024

POTENZA – Sono attesi oltre 16 mila studenti provenienti da tutta la provincia di Potenza per celebrare l’importanza dell’istruzione, della cultura e soprattutto della partecipazione attiva giovanile alla vita sociale della comunità. Il programma dell’evento, organizzato e promosso dalla Consulta Studentesca Provinciale, è stato illustrato durante una conferenza stampa organizzata in un luogo simbolico, l’Istituto Penale per i Minorenni, per esprime la volontà degli organizzatori di evidenziare un segnale forte di inclusione e di sensibilizzazione sociale.

