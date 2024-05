Sorrento al “Viviani” ed eventi San Gerardo: convocato il Comitato per la sicurezza

POTENZA – Il Prefetto di Potenza, S.E. Michele Campanaro, ha convocato in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Due gli argomenti all’ordine del giorno: il nulla osta all’utilizzo dello Stadio comunale “A. Viviani” di Potenza da parte del “Sorrento Calcio 1945 s.r.l.” per la stagione sportiva 2024/2025 e la definizione della cornice di sicurezza per il ricco programma di eventi organizzati dall’ Associazione culturale “ I Portatori del Santo” in occasioni dei festeggiamenti per San Gerardo.

