A Potenza gli stati generali della disabilità con la ministra Locatelli

Continua l’impegno della Fish, la federazione italiana per il superamento dell’handicap portando avanti un progetto che punta sul superamento di tutte le distorsioni prodotte dal modello medico della disabilità, ancora prevalente nel senso comune, nella società, nelle professioni, nella politica e che attribuisce a chi ne è affetto la condizione di malato.

Ed allora la disabilità diventa un momento di confronto costruttivo affinché si inverta questo luogo comune evidenziando come semplicemente le persone con disabilità sono prima di tutto cittadini. E come cittadini, proprio per l’esclusione sociale che hanno vissuto – e di conseguenza per essere stati per secoli “cittadini invisibili” – oggi vivono condizioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità.

Da qui l’esigenza di metter al centro del dibattito pubblico queste condizioni e lo si è fatto a Potenza durante gli stati generali della disabilità, un appuntamento organizzato dalla Fish e che ha visto la presenza della ministra Alessandra Locatelli

