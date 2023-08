Nardò – Alborosie&Friends 2023. L’annuale edizione del festival si svolgerà nella città di Nardò in largo Via XXV Luglio il 31 agosto 2023 a partire dalle ore 21. 30. L’organizzazione dell’annuale edizione del Festival è del Comune di Nardò in collaborazione con GetUp Music, BPM e VPD records. Sul grande palco oltre ad Alborosie si esibiranno in un imperdibile live, grandi artisti cel panorama nazionale della musica italiana come Nina Zilli, Boomdabash, Guè, Clementino, Nitro e Danti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp