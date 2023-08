Vigili del Fuoco Barletta, risolto cablaggio rete fibra ma restano tanti problemi

BARLETTA – Le condizioni precarie del provvisorio Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT riporta sotto i riflettori la necessità di una sede funzionale ed efficiente. Dopo un lungo iter per approvarne l’installazione, il cablaggio della rete in fibra è finalmente andato in porto presso la caserma di via Reichlin, nel quartiere Borgovilla-Barberini di Barletta.

I Vigili del Fuoco della sesta provincia pugliese sono ancora in attesa di sviluppi per quel che riguarda la costruzione della nuova sede, che sarà ubicata presso l’ex mattatoio cittadino. L’iter burocratico è in corso, ma i tempi per l’effettivo trasferimento sono ancora ignoti e molto dipenderà dall’avanzamento delle operazioni sia burocratiche, sia logistiche.

Nel frattempo, il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha incontrato il comandante Romeo Gallo, dalla fine dello scorso anno alla guida della caserma della BAT. Risolto il problema del cablaggio della rete in fibra, persistono i problemi legati al parcheggio dei mezzi e al necessario appoggio presso il distaccamento locale di Barletta, nella zona industriale sud della città. I Vigili del Fuoco stringono i denti, cercando di sopperire come possibile alle numerose carenze strutturali esistenti.

