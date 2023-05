LECCE – Continua la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil sui territori per la manifestazione unitaria del 20 maggio a Napoli.

Una serie di assemblee sui luoghi di lavoro per informare e mobilitare lavoratori, cittadini e pensionati circa l’assenza di risposte da parte del Governo sul rilancio dell’occupazione, su crescita, salari e pensioni, sula tutela dei redditi dei lavoratori aggrediti dall’inflazione che divora il loro potere d’acquisto e anche sui diritti dei cittadini.

Nella giornata di oggi, a Lecce presso la sala convegni della Provincia, si è svolta l’assemblea del Pubblico Impiego.

Si è discusso del rinnovo dei contratti scaduti sui quali l’attuale esecutivo non ha messo nulla in bilancio. Ci si è confrontati sui precari del pubblico impiego sempre più in aumento. E ci si è soffermato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (a cominciare da medici, infermieri e operatori sanitari sempre più a rischio linciaggio). Tutte questioni che saranno portate alla pubblica attenzione nel grande evento di Napoli.

