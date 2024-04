A Copertino in gita e in festa alla Grottella

Il martedì di Pasqua Copertino è in festa per la pasquetta e si spalancano le porte della Grottella. È la festa del paese e di tutto il circondario che si riversa nel parco sin dalla prime luci dell’alba per trascorrere una giornata spensierata sino a tarda notte. È la festa che rievoca il ritrovamento tra il 1450 e il 1453 da parte di un pastore che aveva smarrito un vitello, di un’icona della Madonna con il bambino entro una grotta che ha ispirato l’etimologia del nome del luogo. Un luogo sacro intimamente legato alla venerazione di Santa Maria della Grottella. Lì sorse un santuario con annesso convento francescano che ha avuto varie vicissitudini nel corso dei secoli. Nel 1577, mons. Cesare Bovio fece edificare l’attuale chiesa ad unica navata con tre altari per lato. Sull’altare maggiore, realizzato da Antonio Donato Chiarello, nel ‘600 fu incastonata l’icona ritrovata. In quella chiesa, ai piedi dell’effigie miracolosa, fiorì la santità di Giuseppe Maria Desa conosciuto come il Santo dei voli.

