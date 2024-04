Lecce. Ritorna Externa la vetrina degli spazi aperti

Non solo esposizione ma anche un momento di incontro e confronto per accendere un faro sul vivere bene all’aperto nel Mezzogiorno d’Italia. Dal 5 all’8 aprile torna in piazza Palio a Lecce Fiere “Externa” Fiera internazionale dell’arredo degli spazi aperti, giunta alla XVII edizione. Tutto pronto per uno degli eventi nazionali più attesi ed esclusivi dell’outdoor living, settore in crescita esponenziale. Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, agronomi, rappresentanti del mondo politico e accademico chiamati a dibattere sabato 6 aprile sui progetti del concorso con lo sguardo rivolto alla progettazione degli spazi aperti. Externa con i suoi oltre 150 espositori, già da quanto trapelato oggi nel corso della conferenza svoltasi presso la Camera di Commercio di Lecce, si conferma vetrina d’eccellenza per presentare prodotti e soluzioni in anteprima nazionale.

