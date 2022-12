Condividi su...

Linkedin email

A Chiare Lettere, politica, istituzioni ed associazioni insieme per la 275. Ecco uno speciale sulla manifestazione promossa dal Quotidiano di Puglia. Avete visto in Tv la trasmissione di questa settimana? Se l’avete persa ecco il link per vederla quando volete

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts