42enne di Barletta colpito con un teaser muore in Trentino

Un uomo – Carlo Lattanzio, 42 anni, originario di Barletta – è deceduto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio a Colle Isarco, frazione del comune di Brennero dopo essere stato colpito da un “taser” il dispositivo in dotazione alle forze dell’ordine in grado di immobilizzare una persona. A dare conferma del fatto un comunicato ufficiale dei Carabinieri. L’uomo, un lavoratore stagionale, alloggiava in un hotel nel centro della frazione. i carabinieri della compagnia di Vipiteno sono intervenuti presso l’abitazione privata di una persona che aveva chiamato il 112, in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza.

