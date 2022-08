Sono 4.960 i Vigili del Fuoco operativi nel giorno di Ferragosto, cui si aggiunge il personale impegnato nei 7 presidi rurali, attivi da quest’anno all’interno o in prossimità di Parchi Nazionali e/o Aree protette regionali. La flotta aerea nazionale è operativa con 15 canadair, 15 elicotteri pronti a garantire soccorso e 8 elicotteri per contrasto agli incendi boschivi.

Dal 1 agosto 2021, sono stati 970.869 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta Italia, per una media 2.660 al giorno. Sono 292.962 gli interventi per incendi, 132.256 per incendi boschivi e di vegetazione, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. 279.246 per soccorso ordinario, 54.515 per richieste di intervento connesse a dissesti statici e cedimenti strutturali. 53.075 per incidenti stradali, 32.211 per danni idrici e idrogeologici, 1.518 legati all’emergenza da Covid-19. 1.014 quelli per l’emergenza sisma centro Italia e 124.072 quelli espletati dal Corpo nazionale per altre tipologie di intervento.