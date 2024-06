2 giugno, Mattarella: ‘Libertà e indipendenza vanno difese ogni giorno’

In occasione della Festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza di difendere quotidianamente le conquiste di indipendenza e libertà, sottolineando la necessità di cooperare per il bene comune.

In un messaggio inviato al capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Mattarella ha ricordato il sogno dei padri della Patria di un’Italia aperta all’Europa e vicina ai popoli in lotta per le proprie libertà. Ha inoltre evidenziato il prezioso contributo delle Forze Armate alla pace e stabilità internazionali, specialmente in un periodo segnato da devastazioni e aggressioni in Europa e Medio Oriente.

“Celebrare i settantotto anni della nascita della Repubblica Italiana richiama i valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, frutto della straordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.

