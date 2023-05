Quello dei “Fucilieri dell’Aria” è un battaglione dell’Aeronautica Militare che si occupa della protezione a corto e medio raggio di infrastrutture strategiche di difesa. Il motto di questo reparto di fanteria leggera è “Virtute et Gloria” (dal latino “Virtù e Gloria”) e ha sede operativa e logistica a Martina Franca, in provincia di Taranto, dove è ubicato anche il 16° Stormo “Protezione delle Forze”, unità specializzata per la sicurezza delle forze aerospaziali.

