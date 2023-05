Taranto: Si amplia AIGI Naval, sezione navalmeccanica di AIGI

“L’ingresso di Ionian Shipping è, per noi di AIGI motivo di vanto ed orgoglio-sottolinea con soddisfazione il presidente Fabio Greco- perché ci gratifica dell’impegno e degli sforzi che stiamo profondendo in favore delle imprese a noi associate e accresce il capitale umano e professionale di cui la nostra associazione dispone consentendoci di consolidare la nostra rappresentatività e aumentare l’efficacia della nostra azione. Siamo accomunati ad Isc dalla visione comune della realtà locale e degli obiettivi a cui ambiscono le imprese a noi associate. Voglio ringraziare Luigi Guida e il consiglio direttivo di Ionian Shipping per aver condiviso il nostro percorso”.

“Il nostro territorio vive un contesto di rimarchevole interesse ed è necessario, se non urgente, dare la massima importanza ai valori di impegno, solidarietà, condivisione e coesione che da sempre caratterizzano il Consorzio Ionian Shipping – asserisce il presidente di Isc, ing. Luigi Guida -. In AIGI si coniugano perfettamente i valori del progetto sociale, della solidarietà imprenditoriale e della condivisione delle risorse che sono i fondamenti di Ionian Shipping. Ed è per questo che, in un’ottica di visione comune, ci impegneremo a contribuire, con entusiasmo, alla diffusione di un rinnovato spirito di cultura industriale in riva ai due mari. AIGI è un sodalizio costituito da tante persone e vanta al suo interno aziende che sono arrivate alla quarta, alcune anche alla quinta generazione, con impegno, abnegazione e amore per il territorio. Lo stesso impegno e lo stesso amore che dobbiamo impiegare perché ci aspettano sfide importanti per intravedere un nuovo futuro che sia di progresso e di crescita. L’unione fa la forza”.

“L’altro elemento forte che ci accomuna – continua l’ing. Guida – oltre ai solidi rapporti personali, è la diversificazione che è la chiave del nostro impegno quotidiano. Logistica è diversificazione. Il nostro mercato è il mondo. Le nostre navi oggi sono a Taranto, tra una settimana possono essere chiamate in Nord Africa o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma, si badi bene si pensa globalmente, si agisce localmente”, conclude.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp