BRINDISI – Un’auto si è ribaltata sulla strada statale 7, allo svincolo per San Donaci, in direzione Brindisi. Immediati i soccorsi da parte di una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, sul posto anche i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale del capoluogo adriatico.



Al momento Non si hanno notizie del conducente, pertanto è stata attivata la procedura di ricerca persona scomparsa.

Sul posto anche due unità TAS (topografia applicata al soccorso) provenienti da Lecce, è stata costituita dai Vigili del fuoco una seconda squadra in emergenza per la ricerca della persona, le ricerche sono coordinate da un Ispettore antincendi.

I Vigili del fuoco sono in contatto con la prefettura di Brindisi ed i Carabinieri che stanno coordinando le indagini presso gli ospedali.