10eLotto: a San Pietro Vernotico vinti 100mila euro

Festa grande a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, sono stati vinti 100mila euro grazie a un “9 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,9 milioni di euro, per un totale di 834 milioni da inizio anno.

