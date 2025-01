🔴 Diretta, Potenza- Benevento: primo tempo 0-0; clicca qui per seguire la diretta testuale

32’ contropiede improvviso per il Potenza con Rillo che la da a Caturano, da questi in profondità per Schimmenti che si invola verso l’area ma appena entrato perde l’equilibrio perché sbilanciato

Allo scoccare del 30’ ci prova anche il Potenza con il tiro dal limite di Schimmenti, alto

28’ ci prova Marconi per il Benevento dopo uno scambio con Perlingieri, su azione iniziata da Viscardi ma il tiro dell’attaccante è lento e facile preda di Alastra

23’ altra punizione dal limite per il Potenza, questa volta sul versante destro, calcia Rsaofio ma sfera alta

13’ al primo affondo del Potenza dopo un inizi di gara di marca esclusiva campana il Potenza guadagna una punizione dal limite, sulla palla Rosafio e Castorani, tira quest’ultimo, barriera piena

Il primo tiro in porta della gara è del Benevento con un diagonale lento di Manconi

4’ si ripete il Benevento su un errore n mediana di Sciacca, sul tiro potente di Acampora vola Alastra e devia in corner

+Â PRIMO TEMPOÂ +

POTENZA-BENEVENTO 0-0

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Rillo, Castorani, Felippe, Erradi, Rosafio, Caturano, Schimmenti . A disp. Cucchietti, Galiano, Milesi, Galletta, Riggio, Rossetti, Burgio, Ferro, Siatounis, Landi, Mazzocchi, Petrungaro, Selleri, Mazzeo. All. De Giorgio

BENEVENTO (4-3-3): Manfredini; Veltri, Berra, Capellini, Viscardi, Viviani, Prisco, Acampora, Lamesta, Perlingieri, Manconi. A disp. Manfredini, Sena, Tosca, Agazzi, Borello, Carfora, Lanini, Starita, Pinato, Simonetti, Ferrara. Oukhadda. All. Auteri

ARBITRO: Zanotti di Rimini 6

Guardalinee: Laghezza e Fumarulo E.

Quarto uomo: Fumarulo G.

MARCATORI:

ESPULSI:

AMMONITI:

NOTE: Spettatori. Ang. 2-1

NOTE: Spettatori. Ang. 2-1 Â Rec. 1 pt

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author