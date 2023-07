Yachting Club apre agosto accogliendo Diego De Silva

Il mese di agosto de L’Angolo della Conversazione si apre con Diego De Silva, brillante scrittore, drammaturgo e sceneggiatore napoletano, ospite per la prima volta della rassegna estiva dello Yachting Club.

Un altro nome di prestigio, molto apprezzato dai lettori e padre letterario dell’avvocato Malinconico, il protagonista anche dell’ultimo romanzo “Sono felice, dove ho sbagliato?” che giovedì 3 agosto, con inizio alle ore 21:00, De Silva presenterà allo Yachting Club affiancato sul palco dal giornalista Claudio Frascella.

Vincenzo Malinconico, il più amato degli avvocati d’insuccesso, è un personaggio al quale De Silva ha dato vita, che dopo aver conquistato il pubblico attraverso diversi romanzi (la fortunata saga è giunta al sesto capitolo) è diventato anche protagonista di una riuscitissima serie su Rai1 con l’attore Massimiliano Gallo (tra i primi storici ospiti de L’Angolo della Conversazione).

IL LIBRO. Vincenzo Malinconico è tornato ed è alle prese con un’ingiusta causa. D’amore. Già, c’è di mezzo l’amore anche stavolta, ma un tipo d’amore con cui Malinconico non ha avuto ancora a che fare, professionalmente parlando: l’amore impantanato, quello di chi pensa di avere diritto a un risarcimento per il dolore. Perché è proprio questo che gli chiedono gli Impantanati, sei donne e due uomini uniti in una strampalata associazione: di intentare una causa epocale per danni da sinistri sentimentali.

E l’assurdo può sembrare a tratti possibile, al piú eccentrico avvocato d’insuccesso di sempre. Sono anni, e tanti libri, che le parole di Malinconico ci risuonano in testa. Qualche volta abbiamo persino seguito i suoi consigli non richiesti. Ed eccolo di nuovo qui, fedele nel ridersi addosso un attimo dopo aver detto una cosa che sembrava quasi vera.

L’evento è ad ingresso gratuito, ultimi posti disponibili sul circuito Eventbrite oppure contattando l’Infoline dello Yachting Club 335/6386685 o 099/5934158.

L’agosto culturale dello Yachting Club si apre, in realtà, con un appuntamento fuori cartellone legato alla solidarietà, la rappresentazione teatrale e musicale di martedì 1 “Silenzio tra i rumori. Percorsi al femminile”, il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza a favore della Fondazione Ant.

