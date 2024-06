‘Welcome to Taranto’: ottimo esordio per accoglienza turistica

Ottimo esordio per il servizio gratuito di accoglienza turistica dell’info point “Welcome to Taranto”, inaugurato domenica scorsa con il primo scalo della nave da crociera “Costa Fascinosa”.

Nelle quattro ore di operatività, dalle 8:30 alle 12:30, tre addetti hanno distribuito oltre 500 mappe e brochure, fornendo informazioni a circa mille visitatori, italiani e stranieri, che hanno scelto di esplorare autonomamente la città. Le informazioni sono state fornite in sei lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.

“Abbiamo avuto un flusso continuo di crocieristi desiderosi di ricevere informazioni su itinerari, siti culturali e curiosità varie”, ha dichiarato Mario Raffo, presidente provinciale di Federmoda/Confcommercio Taranto, uno dei principali promotori del progetto di accoglienza turistica, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Taranto Gran Tour e patrocinato dal Comune di Taranto. Raffo ha evidenziato l’apprezzamento dei visitatori, testimoniato dai ringraziamenti e dalle richieste di selfie, specialmente da parte degli ospiti stranieri. “Oltre alle informazioni turistiche, ci siamo occupati anche di chiamare almeno una decina di taxi”, ha aggiunto.

Quest’anno, l’info point è situato nelle vicinanze del porto mercantile, in una posizione strategica e comoda per i crocieristi diretti verso la città. Tuttavia, alcuni disagi sono stati segnalati per i turisti in partenza da Taranto, che hanno dovuto affrontare lunghe code sotto il sole per superare i controlli di sicurezza. Sarebbe opportuno organizzare una copertura e installare bagni chimici per migliorare l’esperienza dei viaggiatori. L’Autorità portuale e l’Amministrazione comunale dovrebbero collaborare per garantire un’adeguata accessibilità alla destinazione crocieristica di Taranto, anche in ottica di crescita futura.

Prossimi appuntamenti con gli scali domenicali sono previsti per il 16 e 23 giugno, con un doppio arrivo il 30 giugno delle navi “Costa Fascinosa” e “Tui Mein Schiff”.

