Manduria, martedì sopralluogo della Commissione Ambiente

Previsto per martedì 6 maggio, all’interno della discarica Manduriambiente, nella Cittù del Primitivo, il sopralluogo della commissione consiliare Ambiente, presieduta da Michele Mazzarano. L’impianto è tra quelli interessati all’aggiornamento del Piano regionale rifiuti e per il quale è stato predisposto un progetto di sopraelevazione, l’obiettivo del sopralluogo infatti, sarebbe proprio quello di verificare lo stato di sopraelevazione, a seguito dei pareri non positivi di Asl e Arpa . Il sopralluogo è previsto per le ore 11 ed è stato organizzato, secondo quanto dichiarerebbe in una nota del presidente della Commissione, anche “alla luce dei pareri sfavorevoli di Arpa e Asl”.

La decisione arriva dopo l’audizione del 31 marzo scorso sulla discarica Manduriambiente e sull’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne pugliesi, nel corso della quale il primo cittadino di Manduria, Gregorio Pecoraro, aveva “nuovamente espresso contrarietà rispetto al sopralzo”, e aveva invitato la Commissione a verificare “direttamente lo stato delle cose”. Invito che è stato accolto dal presidente Mazzarano.

“Senza dubbio, si tratta di una parte del territorio provinciale da attenzionare – conclude la nota – con particolare cura, per tre motivi: rischio di percolazione in falda, presenza di più impianti a impatto ambientale certamente non indifferente e insostenibili emissioni odorigene”

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts