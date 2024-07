Volotea sceglie il Wojtyla di Bari come nuova base operativa

BARI – Più di 1.260 voli, 224.000 posti in vendita (+37% rispetto al 2023), un Airbus A320, per un totale di 18 destinazioni servite dalla compagnia, nove delle quali in esclusiva. In ultimo, otto nuove mete. Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega le città europee di piccole e medie dimensioni inaugura la sua nuova base operativa a Bari, l’ottava in Italia e la ventunesima in Europa. Annunciata lo scorso novembre, consentirà al vettore di consolidare la sua presenza sul territorio, favorendone la connettività con il resto d’Italia e d’Europa e supportando l’economia locale. Già nelle prossime ore Volotea è pronto a decollare verso otto nuove mete: Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Comiso, Spalato, Malaga e Preveza / Lefkada.

Da gennaio a giugno 2024, Volotea ha registrato in media a Bari una percentuale di voli operati con successo del 97% a cui si aggiunge anche Potp15, ‘indicatore del tasso medio di puntualità’ a 15 minuti, che a Bari supera il 70%.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author