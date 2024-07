Volo Ryanair Bologna-Bari in ritardo di cinque ore

Giornata da incubo per molti passeggeri diretti a Bari. Il volo Bologna-Bari della compagnia aerea Ryanair ha subito un ritardo di oltre 5 ore, atterrando solo alle 02:05 di notte invece che alle 19:40 come previsto. È accaduto giovedì 18 luglio, causando notevoli disagi per i viaggiatori.

I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore interminabili all’interno dell’aeroporto di Bologna in attesa del volo. Questo disservizio ha colpito duramente chi era ansioso di raggiungere la Puglia, ma c’è un lato positivo: grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, i viaggiatori possono ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro.

Il ritardo sembra essere attribuibile a problematiche della compagnia aerea, il che potrebbe giustificare l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per segnalare il disservizio e richiedere il rimborso, i passeggeri possono compilare il form disponibile sul sito italiarimborso.it.

