Volo per Milano decolla con sei ore e mezza di ritardo, disagi all’aeroporto di Bari Palese

Il volo per Milano Linate delle 6.15 è decollato dall’Aeroporto di Bari Palese alle ore 12.45 creando non pochi disagi ai passeggeri. Tra chi doveva tornare al lavoro e chi rientrava dalle vacanze sono stati tanti quelli che hanno dovuto rimandare i loro impegni. Italia rimborso ha informato i viaggiatori che potranno ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

